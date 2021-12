Tatá Werneck - Divulgação / Multishow

Tatá WerneckDivulgação / Multishow

Publicado 02/12/2021 15:02 | Atualizado 02/12/2021 15:05

Rio - Tatá Werneck se emocionou durante a coletiva virtual do Prêmio Multishow 2021, nesta quinta-feira, ao falar sobre Paulo Gustavo, que morreu em abril deste ano vítima da Covid-19. "O Prêmio Multishow é especial para mim em muitos aspectos. O do ano passado foi a última vez que encontrei o Paulo [Gustavo]", disse ela, segundo a 'Quem', contendo as lágrimas. "Desculpem, ativei uma 'chavinha' aqui que eu não podia", destacou.

fotogaleria

Neste ano, a humorista apresentará o prêmio ao lado de Iza e Xuxa. O evento terá momentos dedicados a Paulo Gustavo e Marília Mendonça. Iza e Mariah Nala vão estrelar o número em homenagem ao humorista. "O Paulo foi um grande divulgador. Não só da minha carreira, mas de todo mundo que ele acreditava. Ele me ensinou o quão importante é estender a mão e abrir espaço às novas gerações. Aliás, foi por meio do Paulo que eu conheci a Mariah. Agora, faremos essa homenagem a ele juntas", disse a cantora.

Eleita cantora do ano pelo prêmio Multishow, Marília Mendonça será representada por sua mãe, Ruth Moreira, e seu filho, Leo, que completa dois anos este mês. "Toda mulher foi tocada pela arte da Marília, pela sua liberdade criativa e pela sua autoridade no palco. Ela foi uma estrela incrível, que influenciou a minha vida e que tivemos o prazer de acompanhar. Não tinha como ser diferente. Elegê-la Cantora do Ano é um gesto muito generoso, mas não é nada perto do que ela merece, do alto da sua grandiosidade", afirmou Iza.

Participação de Xuxa

Ao encontrar a Rainha dos Baixinhos virtualmente, Iza não fingiu costume. "Acho que nós nunca nos falamos, Xuxa, então estou muito nervosa. Meu Deus do céu! Você é muito linda, mulher. Não consigo fingir esse costume! Estou feliz demais em trabalhar com contigo, te conhecer, ver de perto toda a sua humildade, te abraçar e o que mais você quiser", frisou a cantora.

Tatá também elogiou Xuxa e relembrou que sua primeira participação na TV aconteceu em um programa da loira. "Estar com a Xuxa é sempre uma emoção. Você pode conhecê-la e passar 20 anos ao seu lado, mas ela nunca vai deixar de ser a Xuxa. Te amo, mulher!", disparou.

No Prêmio Multishow, a Rainha dos Baixinhos vai abrir a noite. Ela dividirá o palco com Majur e as duas irão cantar 'Arco-Íris' e 'Lua de Cristal'. "Estou muito honrada com o que está acontecendo, desde a primeira troca de e-mails com a equipe do Multishow. Sempre acompanhei o 'Prêmio', acho tudo muito lindo e me sinto muito feliz em participar disso esse ano. As pessoas vão se surpreender com o que vai rolar - e eu também", contou Xuxa, que continuou:"É um convite que me emociona muito, porque eu nunca me vi como cantora ou compositora, então não conseguia me enxergar no Multishow. Ainda mais com meu quê de trash, de cafona... mas já que a oportunidade veio, vou aproveitar para me divertir muito. Já estou me divertindo!".