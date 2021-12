Gabily e MC Kevin - Reprodução Internet

Publicado 02/12/2021 13:46 | Atualizado 02/12/2021 14:27

Rio - Gabily, 26 anos, concedeu uma entrevista ao programa "The Noite", apresentado por Danilo Gentili, nesta quarta-feira (01). Na ocasião, a cantora falou sobre o sucesso de "Bilhete Premiado", em parceria com MC Kevin, que morreu em maio após queda do 5° andar da sacada de um hotel no Rio de Janeiro.

A cantora revelou que decidiu destinar os lucros da canção a família de Kevin. "Para mim, foi bem complicado lançar esse clipe, eu decidi lançar depois que conversei com a mãe dele, eu doei todo o lucro para família dele, eu não fiquei com nada da música", disse ela.

Com a tragédia, Gabily pensou se iria dar continuidade ou não ao lançamento do projeto, mas percebeu que seria uma forma de presentar os fãs do funkeiro. "O que daí aconteceu a fatalidade com o meu amigo Kevin, que participou do clipe, infelizmente, eu acho que isso de uma maneira ou outra acabou potencializando mais, porque as pessoas queriam assistir o último trabalho dele", explicou a carioca.