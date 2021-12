Boninho - Reprodução/Instagram

Rio - Boninho usou as redes sociais para agradecer música composta por Tatá Werneck e seu convidado, Rafael Portugal. Na noite desta quarta-feira (01), a apresentadora e o humorista prestaram uma homenagem ao produtor no "Lady Night", do canal Multishow, que movimentou a web.

"Muito emocionado. Nunca fizeram uma música pra mim e essa é a primeira. A melhor melodia, letra profunda... Sinceramente muito emocionado, vai ser minha primeira música pra sempre!", escreveu Boninho.

Alguns famosos também comentaram sobre a brincadeira. "Pelamor!!!", escreveu a apresentadora Eliana. "Eu tô mais emocionada ainda", brincou a ex-BBB Kerline.

Veja a publicação: