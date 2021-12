Camila Pitanga relembra o início da carreira de atriz na minissérie 'Sex Appeal', da Globo - Reprodução/Instagram

Camila Pitanga relembra o início da carreira de atriz na minissérie 'Sex Appeal', da GloboReprodução/Instagram

Publicado 02/12/2021 17:39

Rio - Camila Pitanga entrou na onda do '#TBT' e levou os fãs em uma viagem no tempo ao relembrar seu primeiro papel com atriz na televisão. No Instagram, a artista compartilhou uma sequência de imagens de "Sex Appeal" e falou sobre a experiência de rever cenas da minissérie exibida pela TV Globo em 1993.

"Ver qualquer imagem de 'Sex Appeal' é um misto de emoção, diversão e saudade, por ter sido meu primeiro trabalho como atriz na TV, por ter contracenado ao lado de gente tão incrível, como a saudosa Betty Lago, tão brilhante sempre... Mas também muito divertido ver essa carinha tímida, essa bochecha de menina, o esforço pra fazer o meu melhor sempre", escreveu na legenda da publicação.

Além de Betty Lago, Camila também contracenou, aos 16 anos, com nomes como Carolina Dieckmann e Luana Piovani em "Sex Appeal", que estará disponivel no streaming em breve, segundo avisou a atriz no final da postagem.

