Publicado 02/12/2021 16:52

Rio - Após Anitta contar que teve sua ideia roubada por uma empresa, Roberta Miranda disse que passou por uma situação parecida, ao comentar a publicação feita pela Poderosa, no Twitter. A cantora revelou que foi enganada por uma dupla sertaneja e que já levou uma volta de um empresário.

“Anitta, você não viu nada! Jantei com uma dupla famosa na minha casa e fui dizer que iria gravar 'Cadê Você' (uma música). Eles gravaram na frente", disse ela. A música citada foi gravada por Leandro e Leonardo, em 1990. A composição é de Odair José.

Roberta também contou que passou por outra situação chata. "Ideias dezenas chupadas, ultimamente. Um cara me chamou pra falar com um empresário de GYN para fazer um grande show. Eu e uma dupla famosa feminina. Deixou passar um ano. Quando vi esses dias, me assustei.. ele fez sem mim! Passei um zap e disse: "Você lembra que me convidou?". Que Deus abençoe! E sabe o que fiz. Eu sigo, caminho, vou em frente de F**, estou satisfeita e faz tempo", divertiu-se.