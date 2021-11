Anitta - reprodução de vídeo

Anittareprodução de vídeo

Publicado 29/11/2021 17:18

Rio - Anitta usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (29), para compartilhar um desabafo sobre uma situação em que teria tido uma ideia roubada. Em seu Twitter, a cantora, que também é conhecida por seu talento como empresária, não citou nomes ao mandar uma indireta para quem copiou seu projeto.

fotogaleria

"Tô com uma dúvida aqui.... Às vezes, fico achando que sou doida, aí vim aqui pedir uma segunda opinião. Te chamam pra fazer um projeto. Você escreve a ideia toda, apresenta mas recebe uma resposta dizendo que não é exatamente o que estavam buscando. O baile segue", começou a Poderosa, em sequência de tweets.

Em seguida, a artista continuou a história: "Meses depois, você vê que o projeto vai rolar. Bem parecido com o escopo da sua ideia (no caso que teria se aprimorado depois das primeiras reuniões). Mas você não recebe um aviso, um 'obrigada', um crédito, um nada. Vale isso ou eu tô só arrumando historinha pra me estressar?", questionou indignada.

Após os fãs especularem que empresa poderia ter causado a situação constrangedora com a cantora, Anitta voltou para esclarecer o assunto. "Gente, não tem nada a ver com minhas marcas não, viu! A gente trabalha juntinho (e por isso que estamos bombando)", declarou, alfinetando a concorrência.

Confira:

Te chamam pra fazer um projeto. Você escreve a ideia toda, apresenta mas recebe uma resposta dizendo que não é exatamente o que estavam buscando. O baile segue... — Anitta (@Anitta) November 29, 2021