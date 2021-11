Duda Nagle, Zoe e Sabrina Sato - reprodução do instagram

Duda Nagle, Zoe e Sabrina Satoreprodução do instagram

Publicado 29/11/2021 16:53

Rio- Sabrina Sato, 40 anos, fez uma declaração encantadora para sua filha, Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle. A apresentadora, por meio do seu Instagram, se derreteu pela herdeira, que está completando 3 anos nesta segunda-feira (29).

"Zoe significa cheia de vida e é exatamente assim que me sinto desde que vc chegou. Me sinto completa, amada. Vc me preencheu. E agora já tá fazendo 3 aninhos. Não é mais uma bebê e a minha maior felicidade é poder acompanhar e fazer parte do seu crescimento. Estarei sempre por e para você. Obrigada, Deus, pelo maior presente da minha vida. Obrigada e seja muito feliz minha filha. Mamãe te ama!", escreveu Sabrina na legenda da publicação.

