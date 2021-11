Ex-BBB curtiu evento em escola de samba de São Paulo - Créditos: Dani Felicio/Divulgação

Publicado 29/11/2021 16:18

Rio - Kerline Cardoso participou do ensaio da escola de samba Vai Vai, em São Paulo, no último domingo (28). A primeira eliminada do 'Big Brother Brasil 21', esbanjou simpatia na quadra da agremiação.

Essa é a segunda vez que a cearense participa de um evento na escola de samba paulista. Ela contou sobre a sensação e agradeceu o tratamento recebido no evento.

“Ainda estou anestesiada com a energia que senti durante o ensaio, do início ao fim fiquei com o sorriso estampado no rosto. Obrigado Vai Vai por ter me recebido tão bem”, disse a influenciadora.