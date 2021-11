Joaquim Lopes e Marcella Fogaça com as gêmeas, Pietra e Sophia - Reprodução/Instagram

Publicado 29/11/2021 15:47

Rio - Joaquim Lopes e a esposa, Marcella Fogaça, tomaram um susto com uma das filhas gêmeas na semana passada. Nesta segunda-feira (29), a atriz revelou que a pequena Pietra, de 8 meses, ficou 5 dias internada após ser diagnosticada com uma infecção urinária. Em publicação no Instagram, a artista contou que a neném já está em casa e desabafou sobre os dias tensos que viveu ao lado do marido.

"Maternidade é faculdade de resiliência. Mais uma vez fui lembrada disso", começou Marcella na legenda da foto em que aparece com a filha no colo. "Tivemos que internar Pietra por conta da infecção urinária que evoluiu muito rápido e seria o mais seguro pra ela. Quando a médica nos avisou, eu literalmente achei que não fosse dar conta, voltar pra um hospital com uma delas, deixando a outra em casa. Mas não existe essa possibilidade. A de não dar conta", declarou a cantora.

Depois, a artista tranquilizou os fãs ao dizer que Pietra teve alta do hospital e retornou para casa no último sábado. "Já está 1000%, rindo, brincando, comendo, sendo a neném linda e sorridente de sempre. Eu tenho tanto pra falar pra vocês. De mãe pra mãe. Coisas que aprendi, trocas que preciso ter", comentou.

Apesar do susto, Marcella também falou sobre o aprendizado que a situação deixou para a família: "Que orgulho delas! Pietra, por ter lutado mais uma vez com tanta serenidade e garra. Sophia, por ter esperado sempre com sorriso no rosto mamãe e papai se revezando no colo e no hospital, nesses dias todos em que a irmã precisava mais de nós", continuou a atriz, que encerrou a publicação se declarando para Joaquim.

"E orgulho da gente, que se superou mais uma vez e em meio ao caos, manteve a sanidade, o amor, a parceria. Saímos dessa, mais uma vez mais fortes, mais sábios, mais unidos. Te amo demais!!!", escreveu para o ator.

