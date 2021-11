Murilo Huff e o filho, Leo - reprodução do instagram

Publicado 29/11/2021 16:15

Rio - Murilo Huff foi clicado por Ruth Moreira, nesta segunda-feira, enquanto tirava uma sonequinha com o filho Leo, de um ano e onze meses, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo no início deste mês. O sertanejo compartilhou o registro através de seu Instagram Stories. "Soneca da tarde pelos olhos da vovó".

