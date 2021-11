Fernanda Montenegro e Fernanda Torres - João Cotta/ tv Globo

Fernanda Montenegro e Fernanda TorresJoão Cotta/ tv Globo

Publicado 29/11/2021 16:56

Rio - Após passar um tempo isolada devido a pandemia, Fernanda Montenegro, de 92 anos, voltou aos estúdios da TV Globo para gravar a vinheta de fim de ano da emissora, que será lançada nesta quarta-feira. O tema deste ano é reencontro. A veterana estava acompanhada da filha, Fernanda Torres. As duas foram clicadas de mãos dadas.

fotogaleria



"Esperávamos um momento como esse para voltarmos aos estúdios. Eu, pelo menos, vivo nesses estúdios há mais de 40 anos, então, voltar aqui é recomeçar a vida”, declarou Fernanda Montenegro, em entrevista ao 'Gshow'. "Esperávamos um momento como esse para voltarmos aos estúdios. Eu, pelo menos, vivo nesses estúdios há mais de 40 anos, então, voltar aqui é recomeçar a vida”, declarou Fernanda Montenegro, em entrevista ao 'Gshow'.

À publicação, Fernanda Torres falou sobre a importância do tema deste ano. "Todo mundo está merecendo um feliz ano novo, um melhor ano novo", disse ela, que completou: "Nos damos conta do que significa voltar aos estúdios tanto do lado de cá da câmera, quanto do outro lado. A gente precisa de uma retomada com fé na vida e a volta da cultura das artes neste país."