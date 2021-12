Atriz respondeu perguntas dos seguidores - Reprodução

Atriz respondeu perguntas dos seguidores Reprodução

Publicado 02/12/2021 15:48

Rio - Marina Ruy Barbosa abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, nesta quinta-feira (2), e respondeu um questionamento dos fãs sobre o convívio com pessoas tóxicas no ambiente profissional.

fotogaleria

"Olha, não é fácil, né? Tem pessoas que são tóxicas e nem percebem, e outras que são falsas e fazem maldade mesmo. Já me decepcionei muito com pessoas que estavam por perto. Em relação a tudo... Hoje eu percebo que me fechei bastante. O que é bom e é ruim. Sempre fui muito simpática, querida com todos, conversava, batia papo mesmo... Mas hoje eu não consigo ser tão aberta com as pessoas", confessou.

"É bom porque você se protege da maldade alheia e das intenções ruins dos outros, mas, ao mesmo tempo, perde um pouco da sua essência", completou.

Outro seguidor perguntou como a atriz lida com os paparazzi. "Eu sou bem tranquila com isso. Mesmo. Entendo que é o trabalho deles e tudo bem. Claro que tem dias que você está em um 'bad day' e não estava assim tão a fim de aparecer nas redes e sites e ver o povo todo dando pitaco na sua roupa/ corpo/cabelo, etc."

"Mas eu super acho que faz parte e que realmente a gente tem que respeitar todos os profissionais que estão aí trabalhando, sabe? O único lugar que eu me sinto desconfortável real é na praia... Porque você está ali super vulnerável, de biquíni, exposta e tal. Aí sempre que passo pelos paparazzi depois eu falo: 'vê se escolhe umas fotos boas minhas, hein! Não vai colocar foto em uma posição que esteja mostrando demais não, por favor! (risos) E tudo bem. Nunca tive uma questão com eles ou alguma foto que tenha me deixado ofendida", concluiu.