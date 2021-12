Viih Tube - Reprodução/Instagram

Viih TubeReprodução/Instagram

Publicado 02/12/2021 14:23

Rio - Viih Tube pegou os fãs de surpresa, nesta quinta-feira (2), ao anunciar seu retorno ao YouTube após dar uma longa pausa na produção de vídeos para a plataforma. A influenciadora comemorou a retomada de seu canal e, no primeiro vídeo publicado, com o título "Eu Renasci", a ex-BBB desabafa sobre as inseguranças que a fizeram se afastar do site onde iniciou sua carreira.

fotogaleria

“Voltei pro YouTube. Assim do nada, sem pensar muito, só com muita vontade de ser eu de novo, voltei por amor, foi onde eu comecei, foi onde eu mostrei quem sou", declarou ela em postagem no Instagram. "Com o tempo, criei um medo de errar, um medo de me abrir por conta de muitas coisas que passei, eu me perdi de mim e compartilhei isso com vocês em alguns vídeos e esse ano eu me conheci, me achei”, continuou.

Em seguida, Viih Tube garantiu aos fãs que se sente melhor para retomar o canal com mais de 11 milhões de inscritos: “Meu brilho nos olhos voltou, minha essência tá aqui gritando de novo. E agora eu não tenho mais medo dos meus defeitos, de me abrir, de ser eu, vocês já me conhecem por inteira", afirmou a ex-participante do "BBB21".

Viih Tube se tornou um sucesso no YouTube em 2014, quando produzia conteúdo voltado para o público adolescente. Com a exposição na mídia, a influenciadora se tornou alvo de ataques virtuais e chegou a ser "cancelada" nas redes sociais, o que motivou sua decisão de se afastar da plataforma de vídeos até o momento.

Confira a publicação: