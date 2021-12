Sem camisa, Whindersson Nunes e Cauã Reymond posam nos bastidores de gravação - Reprodução Internet

Publicado 02/12/2021 10:52

Rio - Whindersson Nunes postou nas redes sociais uma foto em que aparece sem camisa ao lado de Cauã Reymond. O humorista e o ator participaram de um dia de gravações juntos. Whindersson, no entanto, não contou para qual atração os dois gravaram.

"Em análise", escreveu Whindersson na legenda da foto, fazendo referência ao fato de que, na foto, os dois estão fingindo analisar algo no celular. Pouco depois, o humorista divertiu seus seguidores do Twitter ao se comparar com Cauã.

"Gravei com o Cauã Reymond hoje o dia todinho. [risos] Eu sou muito feio", brincou. Alguns fãs, no entanto, não concordaram com Whindersson e disseram até que "tanto faz" na escolha entre ele e Cauã. "O tanto faz que eu queria", disse uma pessoa. "O Cauã tem três metros de ombro", brincou outra seguidora.