Ex-BBB Amanda Djehdian mostra corpo real nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 02/12/2021 09:17

Rio - A ex-BBB Amanda Djehdian, de 35 anos, postou no Instagram algumas fotos em que aparece de biquíni. Amanda não retocou as imagens e recebeu elogios de suas seguidoras por mostrar seu "corpo real". "Até que enfim um corpo de verdade, sem efeitos. Maravilhosa", escreveu uma admiradora. "Vou te falar que a insegurança bate, mas precisamos mostrar o que somos e como somos", respondeu Amanda.

Para quem não se lembra, Amanda foi participante do "BBB 15". No reality show, ela viveu um triângulo amoroso com Fernando Medeiros e Aline Gotschalg, que hoje em dia são casados. Nas redes sociais, Amanda tem o costume de falar sobre pressões estéticas.

"O que deveria ser algo tão normal e ainda não é: nossos pelos! Recebia muitos comentários do tipo: 'por que você não pinta esses pelos?', 'credo, que pelos nojentos, raspa isso', ou 'nossa, parece uma macaca com tantos pelos no braço'. Eu nunca havia me importado, nunca quis descolorir, estavam lá, sem fazer mal a ninguém. Passei a tirar os pelos para fazer os ensaios porque sabia que iriam fazer comentários maldosos e desnecessários. Assim, eu evitava uma chateação. Fico pensando: quantas coisas que não nos incomodavam, passamos a fazer, ceder, por conta de comentários maldosos e por pressão estética? Você já passou por algo do tipo?", perguntou a ex-BBB em uma postagem no Instagram.