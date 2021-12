Gabi e Tierry chegam de limusine na festa de aniversário de 25 anos da cantora e ex-BBB Gabi Martins - Ag.news

Publicado 02/12/2021 08:28

Rio - O amor venceu! A cantora Gabi Martins afirmou, nas redes sociais, que vai aceitar o pedido de casamento do namorado, o sertanejo Tierry. A polêmica em torno do noivado começou depois que o cantor tentou fazer o pedido na festa de aniversário de Gabi, mas foi impedido pelo empresário dela.

"Nem precisa de pedido, eu amo esse cara como nunca amei ninguém na vida", escreveu a ex-BBB nas redes sociais. "Caso com ele agora, de pijama, de roupa chique, sem roupa, de chinelo. Em Vegas, BH, Salvador, SP, qualquer lugar do planeta, em todos os planetas. SIM sempre, pra sempre", completou.

Na última terça-feira, Tierry subiu ao palco da festa de aniversário de Gabi e disse que iria pedi-la em casamento, mas foi impedido. Os convidados, então, começaram um coro de "pede". No entanto, irritado, Tierry encerrou o assunto. "Vou pedir em off porque é melhor assim", disse. "Para de c* doce", disse Gabi. "C* doce é o caralh*, vamos cantar", finalizou.