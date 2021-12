Anitta - reprodução

Publicado 02/12/2021 07:27

Rio - A cantora Anitta, de 28 anos, se divertiu com um vídeo em que um rapaz aparece fazendo as tarefas do dia a dia e cantando quais são suas metas. Entre os objetivos listados, o homem diz que vai "com*r a Anitta antes de morrer".

"Uma pausa rapidinha no meu dia só para compartilhar um TikTok que eu acabei de receber aqui. Que música é essa, gente? São as metas de vida do cara?", perguntou Anitta, aos risos.