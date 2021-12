Sam Asghari e Britney Spears - Reprodução

Publicado 02/12/2021 11:56

Rio - Após o fim de sua tutela, a cantora Britney Spears adiantou seu aniversário de 40 anos do dia 2 de dezembro para esta quarta-feira (1) e compartilhou registros para os fãs em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, ela mostrou vídeo da data especial com o noivo, Sam Asghari, da comemoração fora do Estados Unidos. "Ah, que alegria preciosa hoje!!! Eu e meu noivo estamos tão ansiosos para ir embora…. como você pode ver, não tenho 360 kg como os paparazzi me mostram nas fotos. Tenho malhado e é real!!!! Deus, obrigada por poder sair do país!!!! Eu sou abençoado!!!!", escreveu.

A loira também ganhou um declaração do companheiro. "Eu te chamo de leoa porque admiro sua força implacável, me inspiro em seu lindo coração, celebro seu sorriso que ilumina meu mundo. Todo dia é seu aniversário, minha rainha. Feliz primeiro aniversário para minha esposa", se declarou.