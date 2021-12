Atriz Noemi Gerbelli morre aos 68 anos - Reprodução

Atriz Noemi Gerbelli morre aos 68 anosReprodução

Publicado 02/12/2021 11:13

Rio - A atriz Noemi Gerbelli, conhecida por interpretar a diretora Olívia na versão 2012 da novela "Carrossel", morreu aos 68 anos, na última quarta-feira. A informação foi confirmada pela sobrinha de Noemi, a também atriz Vanessa Gerbelli.

"Certas dores são mudas. Hoje se foi esta pessoa tão importante na minha vida. Abriu os meus caminhos para o teatro e foi, em muitos momentos da minha juventude, uma mestra, uma protetora. Noemi Gerbelli, atriz paulistana, minha tia. Fique com Deus e os anjos", escreveu Vanessa.

"Meus sentimentos", disse a atriz Beth Goulart. "Que triste notícia. Sinto muitíssimo. Minha dupla de 'Carrossel' e 'Patrulha Salvadora'. Uma atriz extraordinária. Colega querida. Vai fazer muita falta", comentou Ilana Kaplan. "Sinto muito", comentou Regiane Alves.



Trajetória

Noemi Gerbelli começou a carreira de atriz no teatro, em 1973. A estreia na TV aconteceu em 1982, na Band, em "Renúncias". Noemi também fez participações em "Pesença de Anita", "Os normais" e "A diarista", na TV Globo. Em 2018, atuou em "Esperança" e "Deus salve o rei", também da emissora carioca, que foi seu último trabalho na TV.

Seu papel de destaque foi a personagem Olívia, da novela "Carrossel", do SBT, entre 2012 e 2013. Depois, ela também se destacou no spin off "Patrulha Salvadora".