Atores lamentam a morte de Noemi GerbelliReprodução

Publicado 02/12/2021 19:26 | Atualizado 02/12/2021 19:27

Rio - O corpo de Noemi Gerbelli foi cremado, nesta quinta-feira, no Velório Municipal Vila Euclides, localizado em São Bernardo dos Campos, em São Paulo. A cerimônia foi restrita aos familiares da atriz, de 68 anos.

Noemi Gerbelli começou a carreira de atriz no teatro, em 1973. A estreia na TV aconteceu em 1982, na Band, em "Renúncias". Noemi também fez participações em "Presença de Anita", "Os normais" e "A diarista", na TV Globo. Em 2018, atuou em "Esperança" e "Deus salve o rei", também da emissora carioca, que foi seu último trabalho na TV. Seu papel de destaque foi a personagem Olívia, da novela "Carrossel", do SBT, entre 2012 e 2013. Depois, ela também se destacou no spin off "Patrulha Salvadora".