Lexa e Simaria vão ao shopping juntas e fazem compras de luxoReprodução/Instagram

Publicado 02/12/2021 18:36

Rio - As cantoras Lexa e Simaria, da dupla com Simone, estiveram juntas nesta quarta-feira (1º) e aproveitaram a tarde livre para fazer compras. A funkeira usou seus Stories do Instagram para registrar o passeio com a amiga e contou que foi convencida pela sertaneja a levar alguns itens de luxo para casa.

"Vim fazer compras. Simaria me arrastou para cá e estou deixando meu dinheiro aqui nesta loja. Amiga, eu fiz compra nesta semana. Haja trabalho", brincou a cantora de 26 anos. Simaria, por sua vez, acrescentou: "Eu falo para ela que a gente trabalha tanto. A gente merece, trabalha igual doido. E agora, graças a Deus, podemos escolher umas coisinhas", afirmou.