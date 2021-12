Luísa Sonza - reprodução do instagram

Luísa Sonzareprodução do instagram

Publicado 02/12/2021 18:26

Rio - Luísa Sonza contou um perrengue que passou durante a gravação do clipe de 'Anaconda', que será lançado no dia 9, às 11h . Através do Instagram Stories, nesta quinta-feira, a cantora disse que, na cena em que aparece em uma banheira cheia de cobras, um dos animais fez cocô em seu rosto. Na ocasião, duas serpentes também transaram do lado direito de seu corpo.

fotogaleria

"Eram sete ou dez cobras comigo dentro das banheiras. Comecei a gravar o take, e duas cobras começaram a transar em mim. Comecei a sentir um cheiro muito estranho, horrível, só que cobra não tem cheiro. Começaram a aparecer uns negócios em mim e perguntei 'o que são essas secreções?'. Falaram que é pele de cobra, mas não sou tão fácil de ser enganada. Continuei, e as cobras transando. Falei 'isso é cocô'. Tinha um negócio quase dentro da boca e um na banheira banhando. Era preto e com um fedor horrível. Falei 'entrega, Luísa, pelo pop'. Depois do banho, meu produtor falou 'sabe aquilo que a gente falou que era pele de cobra? Era cocô", explicou.

Ao contar a situação inusitada, Luísa pediu para os fãs prestigiarem o clipe. "Assistam a esse clipe porque tem cocô em mim, de cobra. Coisa que nunca achei que fosse passar na vida. Cagaram em mim. A cobra cagou no meu rosto, em várias partes, e transaram em mim. Continuam apaixonada por cobra, por mais que elas tenham cagado ou transado em mim. Eu lembro do cheiro e sinto o gosto do cocô da cobra", brincou.

Na rede social, ela também destacou que o clipe custou R$1 milhão. "Foi em torno de R$1 milhão. Tem cenas gravadas em Miami", disse Luísa, que deixou claro que a música é em português e espanhol.

No Twitter, a loira publicou um vídeo da cena. Confira!