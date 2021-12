Cantor festejou nova conquista em sua carreira - Reprodução

Publicado 02/12/2021 19:02

Rio - Ferrugem celebrou com seus seguidores uma nova conquista em sua carreira: o cantor teve sua foto exposta nos telões da Times Square, em Nova York. O feito faz parte da divulgação do Spotify de 'Ferrugem em Casa 2', último trabalho do cantor.

"De onde eu vim, eu nunca imaginaria chegar até aqui. E hoje, num dia tão importante pra mim e pra tantos sambistas, Dia Nacional do Samba, venho compartilhar mais esta conquista. Levamos hoje um pouco mais da nossa cultura, da nossa música, para Times Square, em Nova York", comemorou.

O artista festejou a divulgação de seu trabalho. "Claro que tinha que ser com esse projeto incrível - Ferrugem em Casa - que eu me orgulho demais. O Dia Nacional do Samba virou, hoje, Dia Mundial do Samba! Obrigado, Spotify, pelo convite de fazer a co-curadoria de uma playlist incrível e poder levar um pouco das minhas referências do samba para o mundo", finalizou.