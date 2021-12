Cantor defende inclusão da comunidade LGBTQIA na TV - Reprodução

Publicado 02/12/2021 19:56

Rio - Em participação no podcast 'Novela das nove', Mateus Solano defendeu a inclusão das minorias no elenco de programas televisivos. Atento as pautas sociais, o ator falou sobre o apoio a diversidade.

"A gente precisa ter uma cota, digamos, de ter as minorias, mais representatividade. Personagem é personagem para o intérprete, não precisa saber a sexualidade."

E completou. "Quando nós falamos de representatividade, estamos falando de papel para eles. Isso é uma coisa que acontece de uma forma super suave. Em Quanto Mais Vida, Melhor!, temos a participação de três atrizes trans, e ninguém fala sobre."

Mateus Solano relembrou o sucesso do casal Félix e Nico, interpretado por ele e Thiago Fragoso, em 'Amor à Vida'. "Hoje em dia, está mudando muito. Talvez pudesse pegar mal eu e o Thiago nesse papel. Nós temos muitos atores gays que fazem muitos heterossexuais, mas essa não é a questão. O negócio é diluir. É a sexualidade do intérprete que não tem nada a ver com a escolha do personagem", concluiu.