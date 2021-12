Rogério e Jojo Todynho - reprodução do instagram

Rogério e Jojo Todynhoreprodução do instagram

Publicado 02/12/2021 21:31

Rio - Após Jojo Todynho revelar sua torcida por Rico Melquiades, em 'A Fazenda 13', e se referir a MC Gui, como MC Disney , o pai do funkeiro mandou um recado para a cantora através do Instagram Stories, nesta quinta-feira. "Jojo Todynho, um pai e uma mãe defendem seu filho com unhas e dentes. Por favor, esquece meu filho da sua boca. Antes que esqueça, vai tomar no seu c*".

fotogaleria

A funkeira não se mostrou intimidada e soltou o verbo através da mesma rede social. "Rogério, vai você, meu filho. Seu filho é cancelado e vai ser eternamente cancelado. Eu acho que é você que gosta de tomar... Vai você!. Se você e sua esposa fossem realmente um bom pai e uma boa mãe, nunca permitiria o seu filho fazer o que ele fez. Ah, toma vergonha na cara, você tinha que ter vergonha. Botou o garoto no programa para se queimar mais, tentou limpar a imagem e não conseguiu. MC Disney, cancelado. Rogério, ó, beijo para você, desculpa, mas o seu filho não vai ganhar", disse ela. O apelido de MC Disney dado pela funkeira é devido a polêmica envolvendo MC Gui, em 2019. Na ocasião, o cantor, que estava na Disney, debochou de uma garota que usava peruca e não tinha sobrancelhas.

Em seu desabafo, Jojo foi além. "Difícil aceitar que seu filho é cancelado, eu sei, como pai e como mãe, deve doer muito. Mas, olha, luz na sua caminhada, meu amigo. E se você está me mandando tomar, é porque você gosta. Tomar é bom, eu adoro. Sabe o que me deixa mais feliz? É que seu filho não vai ganhar nada", afirmou ela. "Ao invés de tacar ele num reality, bota seu filho num curso de caráter, porque isso ele não tem. Mas já para ver pelo biotipo do pai, pelo histórico. Desculpa, foi você que passou no 'Cidade Alerta' há algum um tempo? Ah tá, desculpa. Já se vê como é que é", disparou.

A cantora também deixou claro que não tem medo de Rogério. "Aceita, meu bem. Olha, um beijo para você, tá bom? Você não bota terror em ninguém, não, meu amor. O seu passado, se for puxar aí em São Paulo, é pesado, hein. Então, fica quietinho, porque está achando que as pessoas não sabem da tua vida, né? Rogerinho, ó, cancelado. Seu filho está mais cancelado que meu cartão de crédito".

Por fim, Jojo mandou um recado para o pai de MC Gui. "É brabo? Vem falar na minha cara, manda aqui na minha cara para você ver como meu segurança vai te deixar bonito na foto. Vem, pô. É muito fácil mandar mulher, manda homem para ver se não toma um murrão dentro da cara. Babaquinha, canceladinho. É canceladinho igual o filho, que triste. Eu sou insuportável mesmo, é isso aí. Dorme com essa barulho, eu não vou mudar", encerrou.

Pai de MC Gui rebate a cantora

Após a cantora disparar contra Rogério, o pai de MC Gui voltou ao Instagram para se pronunciar: "Oi Jojo, tudo bem? Vou falar uma coisa para você, por esse cara aqui, eu vou brigar até o fim, até o último do meu suspiro, porque eu sou pai, doeu em mim e doí até hoje, desde o dia que você fez e falou lá no início do acontecimento", disse ele, que continuou: "Vou falar uma coisa para você, não tenho medo de você, desse segurança, de quem for. Rio de Janeiro, São Paulo, onde for. Mandei você tomar no c...? Vai de novo, vai você, teu segurança, quem quiser, mas por ele, aqui briga até o fim. É meu filho, meu coração", finalizou.