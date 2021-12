Jojo Todynho - reprodução do instagram

Publicado 02/12/2021 17:36

Rio - Jojo Todynho revelou para quem vai sua torcida em 'A Fazenda 13', da Record TV, através de uma publicação Twitter, nesta quinta-feira. A apresentadora e cantora deseja que Rico Melquiades leve o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. A campeã do reality rural do ano passado, inclusive, disse que está pronta para passar o chapéu para o humorista. Ela ainda alfinetou MC Gui e Dayane Mello.

"Rico tô pronta pra passar o chapéu pra você. MC Disney (MC Gui) tinha que estar na minha edição junto com a caninana (Dayane Mello). Queria ver vocês e os demais crescerem pra cima de mim", escreveu no Twitter no início desta tarde.

Em outra postagem, Jojo falou do ex-marido de MC Mirella. "Queria ver o divorciado não pegar água. Ele ia subir as escadas fazendo quadradinho com os baldes cheios, tá no SPA?", cutucou ela. Vale lembrar que Dynho ainda não sabe que está solteiro. A funkeira deu início ao processo de divórcio no dia 16 de novembro.

Por fim, a cantora rebateu as críticas que recebeu dos haters. "Olha, sou insuportável e alguns adjetivos a mais como vocês gostam de falar. Eu sei que dói, mas vocês vão ter que aceita que eu fui a campeã. Podem xingar a vontade mores. Bangu virou!".