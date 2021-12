Thaila Ayala e Renato Góes publicam as primeiras fotos com o filho, Francisco - Reprodução/Instagram

Publicado 02/12/2021 13:33

Rio - Thaila Ayala usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (2), para compartilhar as primeiras fotos de seu filho, Francisco, que nasceu na última quarta-feira. A atriz publicou uma sequência de cliques tirados na maternidade logo após o nascimento do primogênito, fruto do casamento com o ator Renato Góes.

"A família está completa! Francisco chegou!", comemorou a artista na legenda da postagem no Instagram. O marido da atriz se juntou à celebração nos comentários e escreveu: "Pronto!! Estamos completos", declarou Renato, com que Thaila se casou em 2019.

Fãs e amigos do casal também fizeram questão de registrar as felicitações para os pais de primeira viagem: "Amo vocês sem fim!!! Você me deu o melhor presente do mundo, amiga, meu afilhado", afirmou a atriz Fiorella Mattheis. "Que momento. Bem-vindo, Francisco", escreveu André Resende, esposo de Ísis Valverde. "Parabéns, mamãe e papai! Saúde e luz ao Francisco", desejou a modelo Flávia Lucini.

Confira a publicação: