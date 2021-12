Kelly Key - Reprodução do Instagram

Publicado 02/12/2021 14:18 | Atualizado 02/12/2021 14:26

Rio - Kelly Key, 38 anos, abriu o jogo com seus seguidores sobre envelhecer. A cantora, que é mãe de três filhos e ainda tem uma vida regrada com alimentação saudável e treinos intensos, foi questionada por uma seguidora se tem medo do envelhecimento e se mostrou franca na resposta.

"Não, é algo natural da vida", iniciou ela. "Claro que os cuidados que tenho é para que seja da melhor maneira, com qualidade de vida e longevidade", completou a cantora.

A cantora também revelou que faz procedimentos estéticos como botox com uma dermatologista, mas alertou a importância de um profissional sério nessas ocasiões.