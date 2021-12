Atores lamentam a morte de Noemi Gerbelli - Reprodução

Atores lamentam a morte de Noemi GerbelliReprodução

Publicado 02/12/2021 14:44

Rio - Parte do elenco da novela infantil 'Carrossel' esteve no programa 'Vem Pra Cá' do SBT, nesta quinta-feira (2) e comentaram a importância de Noemi Gerbelli em suas carreiras. A atriz, que interpretou a diretora Olívia no folhetim, faleceu na última quarta-feira.

fotogaleria

Matheus Ueta foi um dos presentes na atração. "Ela teve um papel tão importante na minha evolução, na minha formação como um bom profissional, pois ela era uma profissional espetacular. […] Eu via nela um grande espelho do profissional que eu queria me tornar”, disse o intérprete de Kokimoto.



"A Noemi era uma maestra tanto nas novelas quanto no teatro. Ela me dava vários toques nos bastidores e o que ela podia passar, ela estava ali passando. Ela tinha um coração gigante, era uma pessoa incrível. Eu e minha mãe estamos muito abalados", afirmou Nicholas Torres, o Jaime de 'Carrossel'.



Stefany Vaz, a Carmem, falou sobre o impacto com a notícia. "É um choque! Definitivamente, a gente não estava esperando por isso", confessou.

Pelas redes sociais, Maisa Silva lamentou a morte da atriz. "Obrigada, Nonô por todos os ensinamentos, por ser essa pessoa cheia de talento e a diretora mais marcante nos corações de toda uma geração. Que sua alma descanse em paz, lembraremos pra sempre de você com muito carinho."

A eterna professora Helena, Rosanne Mulholland, também se pronunciou. "Noemi, querida... tantas aventuras juntas! Que atriz! Foi um privilégio trabalhar contigo. Vai com Deus. Aqui te guardo com muito carinho no meu coração", afirmou.