Publicado 18/12/2021 16:23

Rio - O namoro de Aline Mineiro e Leo Lins está por um fio. Após a aproximação da ex-panicat e MC Gui em 'A Fazenda 13', da Record TV, o humorista devolveu todos os pertences da digital influencer, que estavam na casa onde os dois moravam. Ela contou, através do Instagram Stories, nesta sexta-feira, que não sabe qual é seu estado civil, no momento.

"Está todo mundo perguntando sobre o Leo. Gente, ele não está aqui, ele foi fazer show. Ele só volta para casa na segunda-feira. Eu ainda não encontrei com ele, não consegui, mas eu vou conversar com ele e depois vou contar tudo. Por enquanto, minhas coisas foram deixadas todas na minha casa. Eu não fui na minha casa ainda, não sei como estão as coisas", disse ela. Na legenda, Aline enumerou os objetos despachados por Leo. "Ele deixou tudo na minha casa: fotos, roupas, coisas de trabalho, etc."