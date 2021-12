Aline Mineiro contou que Leo Lins pediu um tempo no namoro após relação íntima da ex-panicat com MC Gui em ’A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 16/12/2021 09:24

Rio - Eliminada de "A Fazenda 13", a ex-panicat Aline Mineiro contou em entrevista ao "Link Podcast" que Leo Lins pediu um tempo no namoro. Ela admitiu que sua relação com MC Gui no reality show passou dos limites para duas pessoas compromissadas.

"Pesou muito em cima da gente [dela e do funkeiro] nesses últimos dias essa situação que aconteceu e eu vendo a cena, saindo e vendo aqui o que vocês viram, do jeito que viram, não tem outra interpretação. O que eu tenho a fazer é reconhecer que foi uma intimidade de carinho e de afeto excessivo", disse Aline.

"Foi um carinho excessivo? Então, é a essa a palavra?", perguntou o jornalista Leo Dias, que participou do podcast. "Foi, um carinho excessivo de muito abraço, de ficar muito perto, de não pensar que às vezes eu tava muito perto e tinha uma pessoa aqui fora", completou Aline, que também contou como foi a conversa com o namorado.

"Já conversei com o meu namorado, o Leo Lins, e ele me disse que precisa de um tempo neste momento para ele pensar. Nem sei explicar o meu estado civil. A confusão é tão grande que eu nem sei. Errei com o Léo Lins na questão da intimidade com o MC Gui. Dentro de 'A Fazenda' houve um carinho de amigo, mas sei que do lado de fora foi muito mal visto. A gente não percebe quando exagera, são três meses", disse.

"Foi falado que, no momento, ele quer me escutar mas que por respeito e tudo mais, ele gosta de mim, a gente tem uma relação muito boa de conversa de casal, mas ele quer um tempo pra ele, ele precisa digerir o que aconteceu. Então, a situação está bem complicada, eu pedi imensamente desculpa pra ele por tudo".