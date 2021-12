Karol Conká comemora sua volta aos palcos - reprodução do instagram

Publicado 18/12/2021 19:20

Rio - Karol Conká usou o Instagram, neste sábado, para comemorar sua volta aos palcos após dois anos. A cantora revelou que foi recebida com muito carinho pelos fãs em sua apresentação, que aconteceu em Madureira, na Zona Norte do Rio. Em seu relato, a rapper agradeceu seus admiradores e deixou claro que nunca esteve sozinha, mesmo após ser 'cancelada', fazendo referência a sua participação no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo.

"Depois de dois anos sem sentir a energia do público num show. Me emocionei em todos os momentos, enquanto eu cantava me lembrava de tudo o que aconteceu nesse ano e só conseguia sentir gratidão por estar com os meus, por estar viva e resistente, por poder cantar as minhas experiências, por ver o rosto de cada um cantando junto comigo. Esse show é a prova de que eu nunca estive sozinha e que a vida depois do tombo é mais satisfatória e cheia de aprendizado quando nos permitimos", disse ela.

Karol afirmou ainda que o carinho dos fãs salvou sua vida. "Vocês sempre me falam que a minha arte salvou a vida de vocês e eu digo que o reconhecimento e o carinho de vocês salvou a minha vida também. Muito obrigada por todo o amor que vocês me dão, muito obrigada por me darem a mão e me incentivarem a seguir. Seguirei firme e forte e muito feliz por ter vocês comigo", concluiu.