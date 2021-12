Dynho Alves - reprodução do instagram

Publicado 18/12/2021 21:29

Rio - Dynho Alves voltou para casa após passar um tempo confinado em' A Fazenda 13', da Record TV. Através do Instagram Stories, na noite deste sábado, o ex-marido de MC Mirella mostrou como está a situação do local. Ele ainda explicou que ficará morando em um hotel até conseguir mobiliar o imóvel novamente.

"Gente, eu não tinha vindo aqui pra casa, né. Olha a piscina a situação que tá. Eu tô no hotel até conseguir fazer as coisas aqui em casa, arrumar tudo e deixar organizado. Ir atrás do que falta ainda aqui pra casa pra eu voltar pra cá de novo. Então, por enquanto, eu vou ficar no hotel", começou Dynho, que refletiu: "Parei pra refletir em um monte de coisa que acontecendo na minha vida e é cada coisa que acontece na minha vida que eu fico doido. Meu Deus do céu, haja coração".

Na rede social, o dançarino ainda mostrou a piscina suja, os corredores vazios e até a sala sem sofá, somente com a televisão na parede. O closet dele, no entanto, está do mesmo jeitinho de antes. "Chega de história triste. Vamos em frente!", desabafou.

Para mostrar a situação da casa vazia, Dynho, que estava deitado em seu quarto, gritou e mostrou o eco que fazia. "Gente, eu tô rachando aqui. De verdade, tem que rir pra não chorar. Olha o eco da casa".

