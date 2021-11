MC Mirella mostra mudança após separação - Reprodução/Instagram

MC Mirella mostra mudança após separaçãoReprodução/Instagram

Publicado 24/11/2021 15:35

Rio - MC Mirella se prepara para deixar a residência que compartilhava com o ex-marido, Dynho Alves, antes do funkeiro ser confinado em "A Fazenda 13". Na manhã desta quarta-feira (24), a morena apareceu em seus Stories do Instagram cercada por embalagens e atualizou os fãs sobre a mudança após revelar que estaria se divorciando do peão

"Hoje acordei na correria e me arrumei como eu pude. Como vocês podem ver, as coisas estão todas sendo embaladas e é isso. Vamos de loucura. Começou já a mudança. Tomara que dê tempo de levar tudo hoje, estou correndo para dar tempo", torceu a funkeira ao comentar a nova fase de sua vida.

Na última segunda-feira, a ex-peoa usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo , rebatendo os ataques que tem recebido desde que anunciou o fim do casamento com Dynho, decisão que tomou após ficar incomodada com a relação entre o ex-esposo e Sthe Mattos no reality rural. "Pelo amor de Deus, me esqueçam um pouco, vocês não têm noção do que eu estou passando, de como eu estou, de tudo o que eu tenho que fazer, resolver e vocês pensando que eu tenho tempo de fazer m*rda", declarou.