Publicado 24/11/2021 15:07 | Atualizado 24/11/2021 17:04

Rio - Anitta, de 28 anos, não é do tipo que termina com o boy e nunca mais quer vê-lo. Pelo contrário! Em entrevista ao PodCats, de Virginia Fonseca e Camila Loures, a Poderosa contou que é amiga de seus ex e ainda faz a maior propaganda deles para suas amigas. Prova disso é o relacionamento de Pocah com Ronan Souza, que teve um breve romance com a Poderosa, no início de 2019.

"Eu sou amiga de todos os ex. Ligo para as minhas amigas e indico. Falo 'fica com esse que é mara'. Elas perguntam por que eu terminei, e eu digo 'porque eu sou maluca, mas vai'. Às vezes eu cato o que combina, mas tem uma outra que me ligou perguntando se eu me importaria, e eu disse que ela tinha que casar. Fiz até um teste e mandei para ele 'ih, tá gatinho', e ele respondeu sério com só um like. Tenho várias amigas que namoram ex. A Pocah é casada com meu ex, e eles estavam lá em casa ontem. Se eu quisesse estar com o cara, não teria terminado", destacou.

Durante a entrevista, Anitta ainda brincou com seus breves relacionamentos. Ela contou que seus familiares fazem até bolão para saber quanto tempo ela vai ficar com o 'novo affair'. "Sempre que eu apresento alguém novo a gente faz um bolão. Não na frente do boy. Às vezes eles fazem porque são doidos. Quando termina, a gente vê quem ganhou. Eu tenho que parar com isso. Eu apaixono e desapaixono muito fácil. Vai me dando um ranço e qualquer coisinha eu já fico agoniada e quero desistir", explicou.

Após revelar uma transa com um garçom gringo, Anitta voltou a falar sobre o assunto no podcast. "Tem que ser uma pessoa de vibe legal. Às vezes é uma pessoa famosa que fica toda grilada, ainda mais lá fora, e é por isso que eu prefiro ficar com o garçom. Eu não me coloco como 'sou artista, você que venha até a mim'. Isso que me dá o ranço. Lá fora, quando alguém muito mais famoso faz isso, já me dá o ranço. Quando a pessoa decidiu vir, já não quero mais. Esse espírito de superioridade me dá agonia. Não me coloco num patamar maior. Como pessoas, somos iguais. Quero que o cara me trate como uma pessoa normal, então não posso ficar exigindo que ele faça coisas extras para mim só porque sou famosa, porque sou Anitta. Se ele quiser, eu vou na casa da mãe e entro no carro velho. Não tô nem aí", frisou.