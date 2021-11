Dani Souza - Reprodução

Publicado 24/11/2021 16:10 | Atualizado 24/11/2021 17:09

Rio- Dani Souza, 40 anos, fez revelações sobre sua vida pessoal em entrevista ao podcast "Ticaracaticast", de Marcos Chiesa e Márvio Lúcio. Na ocasião, a antiga intérprete da Mulher Samambaia no "Pânico na TV", relatou momentos difíceis que viveu em seu relacionamento com Dentinho. Eles estão casados há nove anos e são pais de três crianças, Sophia, Bruno e Rafaella.

"Um dia a gente foi em um almoço com o Carlinhos Silva, e eles estavam juntos. Meu marido é muito brincalhão. O pessoal da cozinha pediu para a gente bater uma foto. Ele pegou em meu braço, e falou: 'Vamos!'. E virou para o Carlinhos e disse: 'Com essa eu caso'. Então passou. Depois, fui a uma festa em que ele estava, e toda hora que passava alguém ele falava: 'Olha, é a minha namorada'. Eu dava risada. A gente acabou se conhecendo e ficando por oito meses escondidos", começou ela.

"Eu nem imaginava, achava engraçado no início. Acho que isso foi nos aproximando. Ficamos um período juntos, mas ele não acreditava que eu gostava dele, então tivemos muitas brigas. Esses oito meses definiram onde chegamos hoje", continuou Dani.

"Nesses oito meses ele aprontava cada coisa. Estava aqui comigo e do nada virava e falava: 'Vou ao show'. Saía e não falava nada, cagava para mim. Nós entrávamos em umas tretas muito loucas. Teve um show em que fomos juntos e ninguém sabia ainda que estávamos ficando. Tinha uma menina lá que eu sabia que já tinha ficado com ele. Ela ficava fazendo coraçãozinho para ele, e eu puta com ele. Uma hora ele olhou para trás, e eu estava com uma lata de refrigerante na mão. Falei: 'Se você olhar para ela de novo, jogo essa lata de coca na sua testa'. Ele nem se mexeu mais no resto do show. Nesses oito meses tivemos muitas tretas", finalizou a esposa de Dentinho.