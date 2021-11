Valesca Popozuda - Reprodução/Instagram

Valesca PopozudaReprodução/Instagram

Publicado 24/11/2021 16:50

Rio - Valesca Popozuda levou os fãs à loucura, nesta quarta-feira (24), ao posar para fotos com um biquíni mínimo enquanto curtia uma praia do Rio de Janeiro. Após se recuperar de uma pneumonia , a funkeira decidiu renovar o bronzeado e compartilhou uma sequência de cliques em que mostra o barriga chapada.

Não demorou muito até que os seguidores da cantora enchessem a publicação no Instagram de comentários elogiando a beleza da artista nas fotos tirada à beira do mar. "Musa inspiradora", declarou um internauta. "Gata demais", escreveu outro fã. "Queria estar nessa praia", desejou um terceiro.

No último domingo, Valesca anunciou que se prepara para retornar aos palcos no dia 1º de dezembro , em Fortaleza, após ser internada em um hospital da Zona Norte do Rio de Janeiro. Diagnosticada com uma pneumonia bacteriana, a cantora de 43 anos ficou hospitalizada por três dias e deixou a unidade em que estava para continuar o tratamento em casa no dia 10 de novembro.