Cantora anuncia volta aos palcosReprodução/Instagram

Publicado 21/11/2021 12:28 | Atualizado 21/11/2021 12:42

Rio - Valesca Popozuda está de volta! Após um período internada para tratamento do quadro de pneumonia bacteriana, a cantora revelou nas redes sociais que volta aos palcos no dia 1° de dezembro, em Fortaleza.

Mostrando que sua saúde está restabelecida, a funkeira curtiu uma festa, neste sábado (20), ao lado de amigos. "Sabadou e só Deus sabe onde e como a minha noite termina hoje", publicou no Instagram.

A cantora foi internada em 7 de novembro e recebeu alta três dias depois. Em comunicado, ela informou que continuaria o tratamento em casa. "Quando dei entrada no hospital, me deram duas opções: começar o tratamento internada ou em casa. Preferi começar no hospital para ter um acompanhamento mais próximo, com exames por conta do estágio da pneumonia. Fui melhorando e tive alta hoje, graças a Deus. Ainda continuo em tratamento em casa, por uma semana. Vale muito reforçar os cuidados que precisamos ter com a nossa saúde. Todo o cuidado para não se agravar logo que se tem os primeiros sintomas. Estou bem a agradeço todas as mensagens que recebi, com energia positiva para a minha recuperação. Em breve estarei de volta", disse na época.