Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato, e Sofia e Marina, filhas do casal - Reprodução

Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato, e Sofia e Marina, filhas do casalReprodução

Publicado 21/11/2021 10:03 | Atualizado 21/11/2021 10:10

Rio - Neste domingo, se completam dois anos da morte de Gugu Liberato. O apresentador, que foi vítima de um traumatismo craniano após cair do sótão de casa, recebeu a homenagem de Rose Miriam, sua viúva. Pelas redes sociais, Rose postou diversas fotos com Gugu e com os filhos do casal.

fotogaleria

Na primeira imagem, ao lado das filhas gêmeas Marina e Sofia, a viúva aparece usando uma camiseta com o rosto de Gugu estampado. Na legenda, ela escreveu: 'Saudades'. Na foto seguinte, Rose posa com o filho João Augusto e brinca sobre a semelhança do herdeiro com o apresentador. "Acho que ele é a cara do pai", escreveu.



Por fim, Rose agradeceu ao carinho dos fãs em uma data tão difícil. "Muito obrigada por cada palavra de carinho que vocês me escrevem. Fico emocionada!", disse.

Briga pela herança

Após a morte de Gugu, em 21 de novembro de 2019, a família descobriu que ele deixou 75% do se patrimônio, avaliado em R$ 1 bilhão, para os três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos. Viúva do apresentador, Rose Miriam entrou com um processo buscando o reconhecimento da união estável para que, com isso, ela também tivesse direito a uma parte do valor descrito no testamento de Gugu.

Nesse momento, a família se dividiu. Irmã de Gugu, Aparecida Liberato não queria que a herança fosse redistribuída e queria controlar o dinheiro das sobrinhas, que ficaram ao lado da mãe. João Augusto, no entanto, ficou ao lado de Aparecida e criticou o posicionamento das irmãs. Em últimas declarações, por incrível que pareça, os irmãos disseram que não estão brigados.

Confira: