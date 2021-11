Ivete Sangalo e Cynthia. - Reprodução Internet

20/11/2021

A assessoria de imprensa da cantora segue sem comunicar a vida pessoal dela. Desde o começo da pandemia, em 2020, especula-se uma crise no casamento de Ivete Sangalo. Em agosto do ano passado, Cady surgiu em uma live sem aliança e deixou os fãs do casal em alerta. A cantora admitiu uma crise no relacionamento devido ao convívio intenso dentro de casa.

Ivete voltou às redes sociais na noite de quinta-feira (18) para comemorar a conquista do Grammy Latino, mas não mostrou a mão onde está a aliança. Ivete Sangalo e Daniel Cady estão casados desde maio de 2011 e são pais de Marcelo, Helena e Marina.