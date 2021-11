Ivete Sangalo e Daniel Cady - Reprodução

Publicado 19/11/2021 15:42 | Atualizado 19/11/2021 16:14

Rio - Ivete Sangalo se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (19), após o marido da cantora, Daniel Cady, apagar fotos recentes do casal de seu perfil no Instagram. A atitude do nutricionista levantou as suspeitas dos fãs de que os dois estariam enfrentando uma crise no relacionamento iniciado em 2008.

A foto mais recente encontrada no perfil do nutricionista com a cantora é de 2018, enquanto nas redes sociais de Ivete ainda é possível visualizar publicações do Dia dos Pais e do Dia dos Namorados deste ano. Em outubro, Daniel compartilhou uma sequência de cliques em que o casal posa apaixonado durante uma viagem a Trancoso , na Bahia.

"Será que a Ivete separou do Daniel?", questionou um usuário do Twitter após o nutricionista excluir as fotos com a cantora de seu perfil. "Parece que Ivete Sangalo está solteira. Parece que finalmente chegou minha chance", comentou outro internauta. Por outro lado, tem quem acredite que a situação não passa de um mal-entendido: "O povo tá fazendo um 'auê' porque Daniel apagou umas fotos com Ivete do insta dele, gente, não é a primeira vez que ele faz isso não", apontou outro seguidor.

Os dois estão juntos desde 2008 e são papais de Marcelo, de 12 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 3 anos, Marina e Helena.