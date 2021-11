No oitavo mês de gestação, Thaila Ayala deixa os fãs encantados com ensaio ao lado do cachorro - Reprodução/Instagram

No oitavo mês de gestação, Thaila Ayala deixa os fãs encantados com ensaio ao lado do cachorroReprodução/Instagram

Publicado 19/11/2021 14:56

Rio - Thaila Ayala arrancou suspiros dos seguidores, nesta sexta-feira (19), ao posar com um de seus cachorros, Martin, para uma sessão de fotos em clima intimista. Grávida de seu primeiro filho com Renato Góes, a atriz de 35 anos se derreteu pelo bichinho de estimação após compartilhar a sequência de cliques em que exibe o barrigão de oito meses de gestação.

fotogaleria

"Tente não morrer de amores por esse ser chamado Martin ou amor da minha vida, sério, por favor, passa para o lado para entender um pouco a graça e o charme dessa criatura apaixonada pela mãe!", declarou a artista na legenda da publicação no Instagram.

Thaila ainda divertiu os fãs ao encerrar a postagem com um recado brincalhão para o filho que espera: "Francisco, tá difícil pra você aqui viu, vai ter que vir cheio de borogodó para superar seus irmãos!", escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos da atriz elogiaram as fotos em que a artista se diverte com o cachorro. "Martin foi o verdadeiro protagonista dessas fotos", brincou uma seguidora. "Mamãe mais gata de todas", escreveu outra internauta. "Esses irmãos que lutem", disparou uma terceira.

Confira a publicação: