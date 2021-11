José de Abreu beija namorada em lançamento de livro

Rio - O ator José de Abreu lançou seu livro, "Abreugrafia - Volumes 1 e 2", em uma livraria no Leblon, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. O veterano de 75 anos recebeu o carinho da namorada, Carol Junger, de 24, e também de apoiadores do PT, do qual é afiliado. O ator Tonico Pereira também marcou presença no evento. Atualmente, José de Abreu pode ser visto na novela "Um Lugar ao Sol", da Globo, em que interpreta o empresário Santiago.

