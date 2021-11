Felipe Neto é envolvido em polêmica em torno da morte de Marília Mendonça - Reprodução

Publicado 18/11/2021 22:07

Rio - Marília Mendonça , que morreu aos 26 anos após um acidente aéreo no início deste mês, não foi a vencedora do prêmio de melhor disco sertanejo com “Patroas”, gravado com Maiara e Maraisa, no Grammy Latino. A premiação acontece nesta quinta-feira no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Quem levou a melhor na categoria foi Chitãozinho e Xororó, com o disco "Tempo de romance".