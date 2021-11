Harry Jowsey está tentando atrair a atenção de MC Mirella - Reprodução

Harry Jowsey está tentando atrair a atenção de MC MirellaReprodução

Publicado 19/11/2021 09:30

Rio - O anúncio de que MC Mirella entrou com o pedido de divórcio para colocar um fim em seu casamento com Dynho Alves deixou muita gente feliz da vida. Que o diga o australiano Harry Jowsey, participante da primeira edição do reality show "Brincando com Fogo". Ele surpreendeu os fãs ao postar no TikTok um vídeo em que aparece andando de lancha com a legenda: "A caminho do Brasil agora que Mirella está solteira".

E esta não foi a primeira vez que o bonitão flertou com a funkeira. Na terça-feira, ele já havia compartilhado um vídeo de Mirella dançando. "Seu namorado é um bosta, você merece algo melhor", escreveu. O influenciador digital também sempre marca presença no Instagram de Mirella, comentando as fotos em que ela posa de lingerie.

MC Mirella e Dynho Alves se casaram em Cancún, no México, em fevereiro deste ano. Atualmente, o dançarino participa do reality show "A Fazenda", da Record, onde iniciou uma aproximação bem calorosa com a participante Sthe Mattos. Mirella não gostou muito das cenas entre os dois e entrou com o pedido de divórcio.