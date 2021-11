Com bolsa de estomia, Luciano Szafir desfila na São Paulo Fashion Week

Rio - O ator e modelo Luciano Szafir, de 52 anos, voltou as passarelas quatro meses após receber alta do hospital. Ele, que chegou a ficar internado em estado grave por conta da reinfecção pelo coronavírus, participou do desfile do estilista Walério Araújo, na São Paulo Fashion Week, na noite desta quinta-feira. Luciano chamou atenção por deixar à mostra a bolsa de estomia durante o desfile.

O modelo usa o aparelho desde que sofreu complicações por conta da reinfecção da covid-19. Luciano ficou mais de um mês internado e passou por uma cirurgia para retirada de um hematoma e segmento do cólon. Durante o tempo em que esteve internado, Luciano Szafir precisou usar anticoagulante no tratamento contra a doença, o que fez com que a alça intestinal fosse perfurada e ele desenvolveu sangramento espontâneo no abdômen.

Após o desfile, Luciano Szafir usou as redes sociais para afirmar que entrou a passarela com a bolsa de estomia para "conscientizar as pessoas sobre a importância do uso" do aparelho. "Hoje é um dia muito feliz para mim! Desfilar na SPFW e conscientizar as pessoas sobre a importância do uso de uma bolsa de estomia foram as minhas metas realizadas no dia. Há muito tempo que eu já planejava isso e esta surpresa no desfile foi pensada em todos os detalhes. Eu só posso agradecer ao Walério Araújo, estilista que aderiu à causa e que, com elegância, criatividade e bom humor, fez isso acontecer. A mensagem que eu quero passar a todos é que a estomia não define ninguém! Sejamos felizes como somos, vamos aceitar os outros como são e agradecer às oportunidades que a vida nos traz", escreveu.

