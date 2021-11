Juju Salimeni - Reprodução

Publicado 19/11/2021 14:16

Rio - Juju Salimeni voltou a se defender das críticas que recebe por engatar em um novo relacionamento pouco tempo depois do término de seu namoro mais recente. Nesta sexta-feira (19), a ex-Panicat se revoltou com um internauta que questionou: "Como consegue amar tantas pessoas em palavras e em atitudes esquecer tão rápido?"

Nos Stories do Instagram, a musa fitness rebateu o comentário feito em uma caixinha de perguntas. "Vamos lá! Primeiro, quem são as 'tantas' pessoas que amei? Eu tive 2 relacionamentos na minha vida inteira! Um de 15 anos e um de quase 2 anos! Não consigo entender onde está a 'rapidez' que algumas pessoas afirmam", começou a influenciadora, que assumiu um namoro com o fisiculturista Diogo Basaglia, menos de dois meses depois de terminar com Helisson Dias.

"A realidade do dia a dia de um relacionamento é muito mais do que é postado aqui! Vocês assistem o que eu quero que vocês assistam. Nos bastidores tem muito mais! Mas não preciso expor nada, prefiro que vocês fiquem com a imagem que eu passei aqui", garantiu Juju.

Ao encerrar o desabafo, a apresentadora ainda deu uma alfinetada em seus antigos companheiros. "Quando uma mulher decide ir embora é porque já suportou muita, mas muita coisa! Nada acontece da noite para o dia. A vida é agora! A vida é um sopro! Eu quero viver, quero amar, ser amada e ser feliz. Tem gente que vive, tem gente que apenas existe. Você vive ou só existe?", perguntou aos seguidores.