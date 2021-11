Ex-BBB lança livro digital voltado para o veganismo - Reprodução/Instagram

Publicado 19/11/2021 19:47

Rio - Hana Khalil anunciou uma novidade para os seguidores, na última quinta-feira (18). A ex-BBB acabou de lançar um e-book com receitas culinárias chamado "Comida Khósmica”

"Sim, meu primeiro e-book veio aí! Com os pratos que mudaram a minha vida e que provam quantas coisas deliciosas podem ser feitas a partir dos vegetais que nos ensinaram que são apenas frios e sem suculência. Me aproximar da comida foi me aproximar de mim! Hoje sou muito mais saudável e responsável e, como alguém apaixonada pela comunicação, agora compartilho com vocês experiências e as receitas que eu mais amo", revelou nas redes sociais.

"O livro é um conjunto de todas as receitas que me tornaram vegana e que fazem parte da minha trajetória no movimento vegano. Cada uma tem uma ligação emocional, me remetem a ótimas lembranças e fazem parte da minha vida, do meu dia a dia. Eu realmente faço esses pratos com muita frequência", explicou.



"Por muito tempo, o sistema capitalista e a indústria do agronegócio quiseram que a gente acreditasse que o veganismo estava conectado a alimentos impossíveis de serem encontrados; que para ser vegano, você precisaria ir a um empório de produtos naturais super caros. Mas, na verdade, o conceito de veganismo é muito mais simples do que a gente pensa", concluiu.