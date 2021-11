Ex-BBB defende Dayane Mello após polêmica em ’A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 19/11/2021 17:05

Rio - Mesmo não estando de olho na nova edição de "A Fazenda", Flayslane, do "Big Brother Brasil 20", mostrou que segue atenta aos últimos desdobramentos do reality show da RecordTV. Tanto que fez questão de sair em defesa da peoa Dayane Mello por meio de uma série de mensagens no Twitter.



"A Day matou alguém lá dentro, foi? Não estou acompanhando o programa, só vejo o que sai na net, e é sempre tão cruel, tão terrível ver pessoas atacando assim alguém. Era desse jeito comigo, não era? Que podridão, meu Deus, lá dentro não vejo nenhum santo, só um atacando o outro", começou desabafando a ex-sister.

Logo em seguida, falou que os fãs de reality show estão perdendo os escrúpulos e a noção, exagerando demais, passando dos limites e que não precisa de tanto julgamento. "Um ataca, e o outro revida, um vai pra cima, o outro rasga casaco, um chora outro grita, por que só pesa para um lado sempre?", questionou.

Com a interação do público, ainda acrescentou ser contra o ódio na internet e a cultura do cancelamento: "Vocês massacram demais! Quando a pessoa sai, reflete os erros, aprende, evolui, não tem nenhum santo, e não estou defendendo nenhum lado, até porque não estou assistindo, mas todo reality julgam como se lá dentro fossem assassinos".

Por fim, pediu empatia, disse amar Rico Melquiades, o fazendeiro da semana, e mandou "um conselho de colega para os verificados e famosos que vão na onda do linchamento": "Tenham cuidado e responsabilidade, vocês influenciam as pessoas quando incitam o ódio ou o amor, e pensem que daqui a pouco pode ser um de nós".

