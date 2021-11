Sasha Meneghel desfila na SPFW ( - Ag.news

Publicado 19/11/2021 18:48

Rio - Sasha Meneghel arrasou na passarela durante um desfile da marca sustentável Misci, na São Paulo Fashion Week, que acontece no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Ibirapuera, nesta sexta-feira. A mãe da modelo e designer de moda, Xuxa Meneghel foi prestigiar a filha de pertinho e ocupou a primeira fila. A apresentadora, que estava com sua cachorrinha Doralice, sentou ao lado do marido da jovem, João Figueiredo, e de Luciano Szafir.

Nos bastidores, Sasha recebeu muito carinho e beijinhos do amado minutos antes do desfile. Já Xuxa causou o maior alvoroço ao chegar no local com seu animal de estimação. Simpática, a apresentadora esbanjou sorrisos e atraiu, claro, todos os flashes.